Спека до + 35 і грози: прогноз погоди в Україні на 17 липня

В Україні обіцяють спеку до + 35 і грози

На Заході пройде злива у всіх областях, крім Чернівецької

В Україні субота, 17 липня, буде спекотною, температура повітря прогріється до +35 градусів. Захід та Схід накриють грози. Водночас жителі центральних та південних областей зможуть насолодитися ясною погодою. тПро це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +22 градуси, вдень +28 ... +34 градуси.

У Карпатах місцями короткочасний дощ, температура вночі +11 ... +16 градусів, вдень + 3 ... + 8 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +23 градуси, вдень +29 ... +35 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі + 18 ... + 24 градуси, вдень +28 ... +35 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 липня

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 18 ... + 23 градуси, вдень +29 ... +34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі + 17 ... +24 градуси, вдень +30 ... +36 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі + 18 ... +24 градуси, вдень +28 ... + 35 градусів.

Додамо, що ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень.

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