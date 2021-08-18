Спека на сході та півдні, похолодання та грози – на заході: прогноз погоди на 18 серпня

У середу чекаємо на дощі з грозами

Температура повітря у середу місцями знизиться

У середу, 18 серпня, погода в Україні буде доволі прохолодною. Більшість регіонів охоплять дощі з грозами, а висока температура повітря триматиметься тільки на Півдні, Сході та частині Центру. Такі дані Укргідрметцентру.

Сонячно та сухо буде на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та у Криму. Таку ж погоду прогнозують у західних областях, крім Буковини та Закарпаття.

На заході температура повітря коливатиметься в межах +19...+23 градусів.

На значній частині території України 18 серпня литимуть дощі з грозами. Це стосується північних, центральних та південних областей.

На півночі буде прохолодно +21...+23 градуси, а ближче до півдня та центру синоптики обіцяють теплішу погоду. Там стовпчики термометрів сягатимуть і +30 градусів.

Крім того, синоптики попереджають про шквали. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

У столиці вночі та вдень прогнозують дощі. Також Київ накриють грози, а температура повітря становитиме +21...+23 градуси.

Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, в Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а звичні нам пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.

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