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    Спека на сході та півдні, похолодання та грози – на заході: прогноз погоди на 18 серпня

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    У середу чекаємо на дощі з грозами - Спека на сході та півдні, похолодання та грози – на заході: прогноз погоди на 18 серпня
    У середу чекаємо на дощі з грозами

    Температура повітря у середу місцями знизиться

    У середу, 18 серпня, погода в Україні буде доволі прохолодною. Більшість регіонів охоплять дощі з грозами, а висока температура повітря триматиметься тільки на Півдні, Сході та частині Центру. Такі дані Укргідрметцентру.

    Сонячно та сухо буде на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та у Криму. Таку ж погоду прогнозують у західних областях, крім Буковини та Закарпаття.

    На заході температура повітря коливатиметься в межах +19...+23 градусів.

    На значній частині території України 18 серпня литимуть дощі з грозами. Це стосується північних, центральних та південних областей.

    На півночі буде прохолодно +21...+23 градуси, а ближче до півдня та центру синоптики обіцяють теплішу погоду. Там стовпчики термометрів сягатимуть і +30 градусів.

    Крім того, синоптики попереджають про шквали. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

    У столиці вночі та вдень прогнозують дощі. Також Київ накриють грози, а температура повітря становитиме +21...+23 градуси.

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    Фото Укргідрометцентру

    Нагадаємо, в Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, а звичні нам пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.

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    Теги: прогноз погоди спека повітря
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    Спека на сході та півдні, похолодання та грози – на заході: прогноз погоди на 18 серпня