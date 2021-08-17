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    Спека залишає Україну: синоптики прогнозують різке похолодання

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    Спека трохи затримається на півдні і південному сході України - Спека залишає Україну: синоптики прогнозують різке похолодання
    Спека трохи затримається на півдні і південному сході України
    Фото: glavcom.ua

    За попередніми прогнозами, 17 серпня – один з найспекотніших днів кінця літа

    Україну вже найближчими днями накриє різке похолодання, яке принесе атмосферний фронт. Про це розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю «Обозреватель».

    «Фронт буде супроводжуватися короткочасними дощами. У середу дощі і зниження температури очікується в західних і північних областях», – розповіла вона.

    За словами синоптика, спека трохи затримається на півдні і південному сході України в середу, 18 серпня. Але вже починаючи з середи в Київській області очікується досить різке зниження температури – до +23... +25 градусів вдень і в межах +19... + 20 вночі.

    «Температурні значення будуть досить комфортними. До кінця тижня в денні години будемо мати +25... + 27 градусів. На півдні спека ще залишатиметься до середи. Там також пройде цей атмосферний фронт, але опадів буде менше і температура знизиться не так істотно – до +26... +27 градусів», – розповіла синоптик.

    За її даними, в четвер, 19 серпня, короткочасні дощі й окремі грози перейдуть більше на схід і південний схід. Температура також знизиться – до позначки +24... +25 градусів. У п'ятницю може піднятися до +27 градусів.

    «Напевно, тільки один день – вівторок, 17 серпня - може бути по-справжньому спекотним. Ми очікуємо близько +30 градусів. За попередніми прогнозами, 17 серпня – один з найспекотніших днів кінця літа», – резюмувала синоптик.

    Нагадаємо, у вівторок, 17 серпня, на більшості території України прогнозують суху та спекотну погоду. Однак у західні області фронт принесе грозові дощі та відчутне похолодання.

    У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вночі +17°, вдень +33°.

    У Львові у вівторок буде похмуро, суцільна хмарність. Вночі +9°, вдень +21°, злива.

    У Луцьку – невелика хмарність, вночі +11°, вдень +24°, невеликий дощ.

    У Рівному у вівторок очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +26°, злива.

    У Тернополі 17 серпня вночі буде +11°, вдень +27°, невелика хмарність, гроза.

    У Хмельницькому сьогодні буде невелика хмарність, вночі +13°, вдень +30°, злива.

    В Івано-Франківську сьогодні буде невелика хмарність, вночі +10°, вдень +26°, гроза.

    У Чернівцях у вівторок – невелика хмарність, вночі +13°, вдень +31°, злива.

    У Вінниці сьогодні буде +15°...+32°, невелика хмарність, дощ.

    У Житомирі у вівторок буде вночі +15°, вдень +34°, злива.

    У Черкасах сьогодні буде ясно і безхмарно, вночі +18°, вдень +33°.

    У Кропивницькому температура вночі буде +17°, вдень +32°, ясно і безхмарно.

    У Полтаві сьогодні – невелика хмарність, температура повітря +19°...+30°, невеликий дощ.

    В Одесі 17 серпня – ясно і безхмарно, температура вночі +18°, вдень +29°.

    У Херсоні у вівторок вночі +18°, вдень +32°, майже безхмарно.

    У Миколаєві буде ясно і безхмарно, вночі +19°, вдень +31°.

    У Запоріжжі сьогодні температура вночі +18°, вдень +29°, невеликий дощ.

    У Сумах сьогодні температура повітря становитиме +18°...+32°, ясно і безхмарно.

    У Харкові - невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +31°, невеликий дощ.

    У Дніпрі температура вночі буде +19°, вдень +30°, майже безхмарно.

    У Сімферополі у вівторок буде невелика хмарність, +17°...+27°, злива.

    У Краматорську буде практично безхмарно, температура вночі +18°, вдень +30°.

    У Сєвєродонецьку – практично безхмарно, температура вночі +19°, вдень +30°.

    Нагадаємо, антициклон «Люцифер» – розпечене повітря з пустелі Сахара, – що вже викликало у світі численні пожежі, рухається в Україну.

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    Теги: спека повітря дощ
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    Спека залишає Україну: синоптики прогнозують різке похолодання