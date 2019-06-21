Грузинська опозиція ввечері обіцяє відновити протести



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Ми не припинимо наші акції, - Вашадзе

Опоненти правлячої партії «Грузинська мрія» вважають, що в ситуації, що склалася політична відповідальність уряду неминуча

Опозиція у п’ятницю ввечері відновить протестну акцію біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі.

Про це повідомив голова грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» Грігол Вашадзе, повідомляє портал «Грузия Online».

Опозиція звинувачує владу в протиправних діях. Опоненти правлячої партії «Грузинська мрія» вважають, що в ситуації, що склалася політична відповідальність уряду неминуча.

«Ми не припинимо наші акції. О 7 годині вечора ми знову збираємося біля парламенту. Подивимося, скільки людей прийде тепер, оскільки політика і політичні партії тут ні при чому. Так звана влада сформувалася в режим і протистояла громадянам Грузії, у яких відняли конституційні права, образила те, що ці люди неупереджено захищали протягом років – це незалежність цієї країни, суверенітет і територіальна цілісність», — сказав Вашадзе.

За словами лідера колишньої правлячої партії, як і в четвер, до протестної акції приєднаються практично всі опозиційні сили.

Як повідомлялося, через протести у Грузії кілька сотень людей поранені.

Нагадаємо, причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.