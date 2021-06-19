Співзасновник Євросоюзу стане святим

Папа Франциск зробив ще один крок до беатифікації Роберта Шумана

Папа Римський Франциск визнав «героїчну чесноту» французького політика Робера Шумана, якого вважають одним з батьків-засновників ЄС. Такий статус є передумовою для отримання в римо-католицькій церкві статусу блаженного, повідомляє «Радіо Ватикану».

Шуман народився в 1886 році в Люксембурзі і мав підданство Німецької імперії. Після того, як в 1918 році область Лотарингія відійшла Франції, Шуман прийняв французьке громадянство.

У 1940 році Шуман був заарештований німецькою окупаційною адміністрацією за опір політиці нацистської влади. Політик був поміщений у в'язницю, втік з неї і став учасником Руху Опору.

У 1946 і 1947 роках Шуман займав пост міністра фінансів Франції. З листопада 1947 по липень 1948 року, а також з серпня по вересень 1948 року він очолював уряд країни. З 1948 по 1952 рік Шуман обіймав посаду голови МЗС Франції, з 1955 по 1956 – міністра юстиції, з 1958 по 1960 - голови Консультативної асамблеї Європейської Ради. Шуман помер у 1963 році.

9 травня 1950 року оприлюднив «Декларацію Шумана» – план створення спільноти вугілля та сталі з ФРН та іншими європейськими країнами що згодом стала зародком Євросоюзу.

Від 1990 р. парафіяни рідної для Шумана єпархії французького міста Мец намагаються добитися його беатифікації (визнання блаженним). Вони зібрали кілька коробок документів, які начебто свідчать про його святість. Серед мотивацій було навіть те, що франко-німецькі відносини після Другої світової війни стали справжнім дивом.

Як повідомлялося раніше, Папа Римський Франциск нічого не знає про плани провести у Ватикані зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, він готовий бути посередником на зустрічі.