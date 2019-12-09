Справу ексдиректора Львівського бронетанкового заводу направили до суду



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Колишній директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків предстане перед судом

Обвинуваченому інкримінують недекларування статків на суму близько 4,6 млн грн

До Вищого антикорупційного суду направили обвинувальний акт відносно колишнього керівника ДП «Львівський бронетанковий завод».

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«Досудове розслідування за фактом внесення колишнім директором державного підприємства «Львівський бронетанковий завод» недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, закінчено. 9 грудня 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», - йдеться у повідомленні.

Обвинуваченому інкримінують недекларування статків на суму близько 4,6 млн грн за 2016-2018 рр. Серед незадекларованого майна — квартира у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП «ЛБТЗ». Детективи НАБУ розпочали слідство у даній справі у серпні 2017 року.

14 липня 2017 року НАБУ затримало директора заводу Романа Тимківа та його заступника за підозрою у махінаціях на 2,5 млн гривень. Цього ж дня бронетанковий завод мав відвідати президент України. Пізніше Петро Порошенко заявив, що за затриманими вели спостереження два місяці. Наступного дня суд в Києві взяв усіх затриманих під варту з можливістю внесення застави. Для Тимківа ця сума склала два мільйони гривень. Згодом, за нього внесли заставу, і відпустили.

Пізніше також з’ясувалось, що керівник Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків здавав в оренду своєму підприємству два автомобілі та мотоцикл. 27 червня Солом’янський районний суд Києва відсторонив на 2 місяці від посади Романа Тимківа та його заступника, а у липні Міністерство оборони України виграло позов до Львівського бронетанкового заводу на стягнення 5,17 мільйона гривень за поставлені вживані двигуни.