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    Справа Гандзюк: поліція передала СБУ матеріали слідства

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    Справа Гандзюк: поліція передала СБУ матеріали слідства

    У справі Гандзюк є два окремі провадження: одне розслідує поліція, інше — СБУ

    Національна поліція передала Службі безпеки матеріали слідства у справі нападу на радницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк.

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    Про це в інтерв’ю «Українській правді» сказав генпрокурор Юрій Луценко.

    За його словами, у справі Гандзюк є два окремі провадження: одне розслідує поліція, інше — СБУ.

    Поліцейські опрацьовують інформацію про виконавців злочину, а Служба безпеки зареєструвала справу про ймовірних замовників нападу.

    «Поліція рухається по своєму сліду знизу, СБУ рухається зверху. Поліція має до кінця відпрацювати свою версію про ймовірного замовника», — сказав генпрокурор.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    20 серпня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за підозрою у нападі на Гандзюк поліцейські затримали ще трьох осіб.

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