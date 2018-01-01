Справа Ноздровської: суд обирає запобіжний захід підозрюваному

Підозрюваний Юрій Россошанський знаходиться у залі суду

Вишгородський районний суд обирає запобіжний захід підозрюваному в вбивстві право захисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському. Підозрюваного завели у залу суду. Засідання у справі про вбивство Ноздровської розпочалося о 17-й годині. Дивіться пряму трансляцію засідання суду: Прокурори просять суд взяти Юрія Росошанського під варту,



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Підозрюваний Юрій Россошанський знаходиться у залі суду

Вишгородський районний суд обирає запобіжний захід підозрюваному в вбивстві право захисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському.

Підозрюваного завели у залу суду.

Засідання у справі про вбивство Ноздровської розпочалося о 17-й годині.

Дивіться пряму трансляцію засідання суду:

Прокурори просять суд взяти Юрія Росошанського під варту, оскільки підозрюваний може впливати на свідків та перешкоджати проведенню кримінального провадження.

Россошанський заявив, що проти того, аби його брали під варту. «З підозрою я згоден, але з триманням під вартою — ні», — сказав він.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться.

У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.