Зеленський і його партія почали нахабний наступ на українську мову – нардеп

«Слуги Народу» намагаються відтермінувати початок дії статті закону, котрий зобов’язує демонструвати фільми українською

Президент Володимир Зеленський і його партія розпочали найнахабніший за час свого правління наступ на українську мову. Вони намагаються відтермінувати початок дії статті закону, котрий зобов’язує демонструвати українською фільми у кінотеатрах, на телебаченні й інтернет-платформах. Про це на своїй сторінці у facebook написав народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир В’ятрович.

Так, за словами нардепа, із 16 липня набуває чинності частина 6 статті 23 закону про мову, яка передбачає, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова» і регламентує виконання цього правила в кінотеатрах, на телебаченні й інтернет-платформах. Для кінотеатрів це практично нічого не змінює, адже фільми там і так демонструють українською.

«А от для Зеленського і проросійських олігархів- власників телеканалів – це замах на «святе». Адже серіальчики і фільми в телевізорі мають бути на общєпонятном язикє, а українська мова, цитуючи скандальну продюсерку «1+1» «годится только для комедий». І депутати монобільшості Микита Потураєв і Євгенія Кравчук внесли законопроєкт 5554, яким під приводом ковіду (!) пропонують перенеси вступ у дію цієї норми з 16 липня на «через два місяці після закінчення карантину». Який закінчиться невідомо коли, але точно не цього року і навряд чи наступного», – сказано у дописі.

Реальним ініціатором цього проєкту є особисто Володимир Зеленський та проросійські олігархи, з якими він бореться лише на публіку, переконаний В’ятрович. «Уже цього вівторка проєкт хочуть форсовано протягнути в порядок денний сесії ВР і ухвалити в турборежимі», – переконаний нардеп.

«Одночасно анонсовано атаку на іншу норму закону. З 1 січня 2022 року всеукраїнські газети й журнали повинні мати україномовну версію, що покладе нарешті край штучному засиллю російськомовної преси. «Слуги» хочуть скасувати і цю норму, бо, мовляв, «додаткова» україномовна версія спричинить збитки для видавців. Насправді україномовна версія має бути головною, а охочі економити можуть не випускати російськомовної версії.

Зеленський і його слуги вирішили реалізувати одну з головних цілей москви у гібридній війни проти України – забетонувати русифікацію українського медіапростору.

Кожен, хто голосуватиме за ці антиукраїнські закони, відверто працює на Кремль, якими б байками про «збитки від української мови» це не прикривалося. Наш обов’язок – зупинити цей нахабний російський реванш», – пише В’ятрович.

Раніше «Главком» писав, що влада Харкова збирається через суд повернути російській мові статус регіональної.

До слова, нещодавно Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної.

Тим часом, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.

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