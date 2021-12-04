Брак кадрів у поліції сягає до 30% – глава МВС

За словами міністра, навантаження на одного поліцейського доволі високе

Глава МВС розповів, що в різних регіонах не вистачає до 30% кадрів в поліції

У різних регіонах України брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає «Укрінформ».

«Брак кадрів узагалі в поліції є досить високим, він залежить від регіону і коливається від 10% до 30%», – поінформував міністр.

За словами Монастирського, навантаження на одного поліцейського доволі високе. Він пояснив: якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині поліцейському вдається відпочити лише дві доби.

Окрім того, зауважив міністр, рівень життя патрульних відрізняється у Черкаській чи Хмельницькій областях від Києва, Львова чи Одеси.

«Звичайно, ми розуміємо, що їхні зарплати приблизно однакові, але рівень життя зовсім інакший», – зазначив Монастирський.

Одним з варіантів розв'язання проблеми, на його думку, може стати залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачені акцизи за алкоголь, тютюн і пальне.

«Ми зможемо підняти надходження до державного бюджету і таким чином можна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику, рятувальнику», – додав міністр.

За його словами, це можливо буде зробити вже у першому кварталі наступного року.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.