Брак кадрів у поліції сягає до 30% – глава МВС
За словами міністра, навантаження на одного поліцейського доволі високе
Глава МВС розповів, що в різних регіонах не вистачає до 30% кадрів в поліції
У різних регіонах України брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає «Укрінформ».
«Брак кадрів узагалі в поліції є досить високим, він залежить від регіону і коливається від 10% до 30%», – поінформував міністр.
За словами Монастирського, навантаження на одного поліцейського доволі високе. Він пояснив: якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині поліцейському вдається відпочити лише дві доби.
Окрім того, зауважив міністр, рівень життя патрульних відрізняється у Черкаській чи Хмельницькій областях від Києва, Львова чи Одеси.
«Звичайно, ми розуміємо, що їхні зарплати приблизно однакові, але рівень життя зовсім інакший», – зазначив Монастирський.
Одним з варіантів розв'язання проблеми, на його думку, може стати залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачені акцизи за алкоголь, тютюн і пальне.
«Ми зможемо підняти надходження до державного бюджету і таким чином можна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику, рятувальнику», – додав міністр.
За його словами, це можливо буде зробити вже у першому кварталі наступного року.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ хочуть надати працівникам поліції можливість підробляти у неробочий час, наприклад в охороні.