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    Силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів

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    За даними МВС, на організовану акцію мали б зібрати до 2000 осіб, з яких 1,5 тисячі мали б складати умовні &laquo;тітушки&raquo; - Силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів

    За даними МВС, на організовану акцію мали б зібрати до 2000 осіб, з яких 1,5 тисячі мали б складати умовні «тітушки»

    фото: mvs

    Оприлюднено діалог організаторів запланованих на 31 січня заворушень у Києві

    Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу опублікували діалог організаторів запланованих масових заворушень із насиллям.

    Діалог організаторів запланованих на 31 січня заворушень у Києві:

    – Збір 10:30

    – Де?

    – Метро Хрещатик, верхній вихід. Перфоманс із шинами та поліцією на 11:15-11:30

    – Спочатку офіційна частина. Виступ спікерів

    – О 12 почати дими, о 13 почати фаєри. І о 13:15 спробувати колеса

    – Ми маємо вимагати, як у них заведено – нікого не хвилює. Тобто, ініціативна група підійшла, її не пускають. Починає ось 50% силового блоку давити. Починається товкучка. Я хочу, щоб під час товкучки почали дими активно використовувати. Тут центром задули ментів вогнегасником, не газом. Це яскравіше, ніж газ

    – Для картинки добре вийде

    – Ось тут десь виклали шини, підпалили. Однозначно мають бути бійки, але бійки у сенсі не ланцюгами

    – Покачати

    – Так. Ну як це було, скажи мені, з ФОПами

    – Так

    – Мені ось прислали і сказали, ви маєте зробити таке, а краще – краще. 1000 людей достатньо, щоб вітер зробити. Поштовхатись, штовхнути, відштовхнути, ще щось там. Потягатись, все вітається. Запиши собі, я хочу, щоб пару пацанів, яких ми преміюємо окремо, розіграли виставу. Для цього потрібна бутафорська кров та наші парамедики. І щоб це обов'язково потрапило на камеру

    – Так, колеса, премія

    – Пропонуй. За 2500. Запалити... 70 косарів за колеса. Наступне, ви повинні, ваше завдання наростити градус зіткнень. Ну, по-перше, я не приховуватиму, у вас люди трохи більше отримують. У нас, я впевнений, попереду не один місяць, не одна акція.

    – Політичний сезон

    – Політичний сезон – це перше. Друге, точно замовлення, вже є плани, однозначно потрібно проводити цю акцію нормально і там потім буде акція в лютому

    – У понеділок о 9-й ранку я говорю місце, там ми обговорюємо таймінг, кодові слова, роздаємо рацію, щоб ми вже потім були, як із руками.

    За даними МВС, на організовану акцію мали б зібрати до 2000 осіб, з яких 1,5 тисячі мали б складати умовні «тітушки». Як стверджує глава МВС, плани організаторів акції містили обов'язкове насильство. Всього за даними правоохоронців масові заворушення крім столиці планувалось організувати на початку лютого у ще чотирьох обласних центрів.

    Нагадаємо, керівництво МВС у понеділок, 31 січня, провело терміновий брифінг з приводу затримання осіб, які, за даними правоохоронців, планували масові заворушення на території України.

    Раніше, раніше неодноразово лунала інформація, що Росія може влаштувати провокації для виправдання військового вторгнення в Україну.

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    Теги: МВС Київ міністр акція протест протести у Києві Хрещатик Ігор Клименко тітушки Денис Монастирський
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    Силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів