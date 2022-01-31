Справа про заворушення: оприлюднено фото затримання полковника Голубана

Нацполіція затримала осіб, які планували масові заворушення на території України

Колишній полковник Національної поліції Юрій Голубан затриманий у справі про підготовку масових заворушень в Україні. Його упіймали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фото затримання оприлюднили кілька ЗМІ з посиланням на джерела в поліції.

На фото видно, що Голубан сидить з руками за спиною в присутності поліцейських з Департаменту стратегічних розслідувань.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах повідомили, що одним із затриманих у справі щодо підготовки масових заворушень є Голубан. За даними слідства, він може бути організатором, а також мав залучити до заворушень близько 200 осіб.

Днями поліція затримала групу людей, які підозрюються в організації заворушень, зокрема із зіткненнями з поліцією. У МВС заявили, що загалом планувалося залучити близько 5 000 осіб, і на це організатори отримали авансом понад 1 млн. гривень.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, з 5 000 учасників акцій мало бути близько 1 500 «тітушок», які б влаштовували бійки з силовиками. Для створення необхідної картинки також нібито була заготовлена бутафорська кров.

Заворушення планувалися у Києві у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях. Правоохоронці перевіряють організаторів на зв’язки з Росією.

Полковник Юрій Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в «Альфі». 2014 року пішов у батальйон «Київ-1», служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.

В 2017 році Служба безпеки України завела на нього кримінальну справу, запідозривши у державній зраді. За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі той воював на боці терористів. Справа була відкрита під тиском журналістів та громадськості.

У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що щодо Голубана тривало розслідування, його було звільнено з органів. За його словами, коли слідство почало з'ясовувати деталі, стало зрозуміло, що у 2014 році Голубан понад місяць «невідомо де знаходився». Проте точних доказів його провини не було.

Варто додати, що сьогодні силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів.

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