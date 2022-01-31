ЗМІ: силовики затримали скандального полковника Голубана у справі про «масові заворушення»

За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі полковник Юрій Голубан начебто воював на боці терористів

За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі полковник Юрій Голубан начебто воював на боці терористів

У 2017 році СБУ підозрювала Голубана у державній зраді

У справі про підготовку масових заворушень в Україні силовики затримали скандального колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Передбачається, що він міг бути одним з організаторів. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело у силових структурах. За його словами, Голубан є одним із затриманих.

«Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону «Восток» у так званій «ДНР». Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області», – зазначив він.

Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 «своїх людей»

Полковник Юрій Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в «Альфі». 2014 року пішов у батальйон «Київ-1», служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.

В 2017 році Служба безпеки України завела на нього кримінальну справу, запідозривши у державній зраді. За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі той воював на боці терористів. Справа була відкрита під тиском журналістів та громадськості.

У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що щодо Голубана тривало розслідування, його було звільнено з органів. За його словами, коли слідство почало з'ясовувати деталі, стало зрозуміло, що у 2014 році Голубан понад місяць «невідомо де знаходився». Проте точних доказів його провини не було.

Нагадаємо, у квітні 2017 року він називав оприлюднене відео, на якому його зафіксували із бойовиками «ДНР», монтажем.

За даними ЗМІ, до 2014 року Голубан працював в управлінні «А» Донецького обласного СБУ під керівництвом Олександра Ходаковського, який перейшов на бік терористів «ДНР» та очолив батальйон «Восток».

Сам Ходаковський стверджував, що Голубан нібито воював у нього в батальйоні та мав позивні Вампір і Дракон.

Варто додати, що сьогодні силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів.

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