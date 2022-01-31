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    ЗМІ: силовики затримали скандального полковника Голубана у справі про «масові заворушення»

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    За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі полковник Юрій Голубан начебто&nbsp;воював на боці терористів&nbsp; - ЗМІ: силовики затримали скандального полковника Голубана у справі про «масові заворушення»
    За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі полковник Юрій Голубан начебто воював на боці терористів 
    фото: mvs.gov.ua

    У 2017 році СБУ підозрювала Голубана у державній зраді

    У справі про підготовку масових заворушень в Україні силовики затримали скандального колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Передбачається, що він міг бути одним з організаторів. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело у силових структурах. За його словами, Голубан є одним із затриманих.

    «Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону «Восток» у так званій «ДНР». Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області», – зазначив він.

    Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 «своїх людей»

    Полковник Юрій Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в «Альфі». 2014 року пішов у батальйон «Київ-1», служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.

    В 2017 році Служба безпеки України завела на нього кримінальну справу, запідозривши у державній зраді. За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі той воював на боці терористів. Справа була відкрита під тиском журналістів та громадськості.

    У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що щодо Голубана тривало розслідування, його було звільнено з органів. За його словами, коли слідство почало з'ясовувати деталі, стало зрозуміло, що у 2014 році Голубан понад місяць «невідомо де знаходився». Проте точних доказів його провини не було.

    Нагадаємо, у квітні 2017 року він називав оприлюднене відео, на якому його зафіксували із бойовиками «ДНР», монтажем.

    За даними ЗМІ, до 2014 року Голубан працював в управлінні «А» Донецького обласного СБУ під керівництвом Олександра Ходаковського, який перейшов на бік терористів «ДНР» та очолив батальйон «Восток».

    Сам Ходаковський стверджував, що Голубан нібито воював у нього в батальйоні та мав позивні Вампір і Дракон.

    Варто додати, що сьогодні силовики опублікували запис діалогу організаторів масових протестів.

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    Теги: МВС АТО бойовики на Донбасі СБУ протест розслідування державна зрада
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    ЗМІ: силовики затримали скандального полковника Голубана у справі про «масові заворушення»