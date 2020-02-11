Справа Шеремета: прокурори доручили поліції перевірити докази невинуватості підозрюваних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокурори доручили слідству перевірити невинуватість фігурантів справи Шеремета

ГПУ запропонувала слідству зібрати додаткові докази

Прокурори справі про вбивство Павла Шеремета доручили слідчим Нацполіції перевірити версії невинуватості фігурантів, про які заявляли їхні адвокати.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми «Свобода слова».

За його словами, ГПУ запропонувала слідству зібрати додаткові докази.

«Ми запропонували зібрати додаткові докази, були дані вказівки, що саме треба зробити. Зокрема, ми акцентували роботу слідства на тому, що потрібно перевірити та доказів сторони захисту, що підтверджують невинуватість осіб, яким повідомлено про підозру», - додав він.

Генпрокурор зазначив, що у грудні минулого року у слідства було достатньо доказів для оголошення підозр фігурантам справи.

«На момент, коли починалося розслідування, обсягу доказів було достатньо. Але, щоб передати справу до суду, повинно бути зібрано набагато більше доказів, щоб звинувачення було переконливим», - сказав Рябошапка.

Також він заявив, що прокурори наполягали на тому, щоб запобіжний захід для двох фігурантів справи про вбивство Шеремета залишився незмінним, щоб уникнути ризиків для розслідування.

«Щодо запобіжного заходу - там мають бути доведені ризики того, що ці особи не уникатимуть суду і слідства, не впливатимуть на слідчих і свідків, не впливатимуть на докази - не знищать їх. Тому прокурори наполягали на тому, щоб залишити двох фігурантів справи під вартою», - пояснив Рябошапка.

До слова, 7 лютого адвокат представив нові докази непричетності Дугарь до вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 5 лютого суд продовжив арешт Антоненку і Дугарь ще на два місяці.

4 лютого суд продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.

Як відомо, Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.