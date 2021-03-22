Погроми на Банковій. Суд у вівторок обере запобіжний захід затриманому

Печерський райсуд Києва на засіданні у вівторок, 23 березня, обиратиме запобіжний захід затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдо Влад Сорд).

Про це Укрінформу повідомив адвокат затриманого Дмитро Мазурок.

«Буде завтра (суд. – Ред.) після 14 години. Вони (сторона обвинувачення. – Ред.) проситимуть для нього цілодобовий домашній арешт. Це клопотання завтра зранку буде подано до суду. Ми проситимемо особисте зобов’язання», – поінформував він.

Як відомо, у Києві 20 березня біля Офісу президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю офісу та розписувати фарбою стіни й двері.

Згодом поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Біля Печерського відділку поліції, де його утримують, сталися сутички з правоохоронцями.

Відомо, що затриманий на Банковій – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».

22 березня у Вінниці на майдані Небесної Сотні о 18:00 розпочнеться акція на підтримку вінницького письменника і ветерана АТО Влада Сорда.