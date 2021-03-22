  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Погроми на Банковій. Суд у вівторок обере запобіжний захід затриманому

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час заворушень біля Офісу президента правоохоронці затримали ветерана АТО&nbsp;Владислава Стафійчука - Погроми на Банковій. Суд у вівторок обере запобіжний захід затриманому
    Під час заворушень біля Офісу президента правоохоронці затримали ветерана АТО Владислава Стафійчука
    Фото з відкритих джерел

    Сторона обвинувачення проситиме для ветерана АТО цілодобовий домашній арешт

    Печерський райсуд Києва на засіданні у вівторок, 23 березня, обиратиме запобіжний захід затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдо Влад Сорд).

    Про це Укрінформу повідомив адвокат затриманого Дмитро Мазурок.

    «Буде завтра (суд. – Ред.) після 14 години. Вони (сторона обвинувачення. – Ред.) проситимуть для нього цілодобовий домашній арешт. Це клопотання завтра зранку буде подано до суду. Ми проситимемо особисте зобов’язання», – поінформував він.

    Як відомо, у Києві 20 березня біля Офісу президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю офісу та розписувати фарбою стіни й двері.

    Згодом поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Біля Печерського відділку поліції, де його утримують, сталися сутички з правоохоронцями.

    Відомо, що затриманий на Банковій – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

    Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».

    22 березня у Вінниці на майдані Небесної Сотні о 18:00 розпочнеться акція на підтримку вінницького письменника і ветерана АТО Влада Сорда.

    Читайте також:
    Теги: суд ветеран адвокат протести у Києві поліція Офіс президента Сергій Стерненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies