Справа Труханова: суд обере запобіжний захід 15 лютого

Суддя Максим Вишняк розгляне клопотання щодо Труханова, а суддя Ганна Сергієнко – щодо Вугельмана

15 лютого Солом’янський районний суд м. Києва розгляне клопотання від САП про обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. Про це повідомили в НАБУ. Згідно з інформацією джерел ЗМІ в іншому відомстві, вже відомі імена суддів, які розглянуть відповідні клопотання. Суддя Максим Вишняк



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Геннадій Труханов

Суддя Максим Вишняк розгляне клопотання щодо Труханова, а суддя Ганна Сергієнко – щодо Вугельмана

15 лютого Солом’янський районний суд м. Києва розгляне клопотання від САП про обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Про це повідомили в НАБУ.

Згідно з інформацією джерел ЗМІ в іншому відомстві, вже відомі імена суддів, які розглянуть відповідні клопотання.

Суддя Максим Вишняк розгляне клопотання щодо Труханова, а суддя Ганна Сергієнко – щодо Вугельмана.

Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.