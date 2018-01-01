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    Справа Труханова: суд обере запобіжний захід 15 лютого

    Суддя Максим Вишняк розгляне клопотання щодо Труханова, а суддя Ганна Сергієнко – щодо Вугельмана
    15 лютого Солом’янський районний суд м. Києва розгляне клопотання від САП про обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. Про це повідомили в НАБУ. Згідно з інформацією джерел ЗМІ в іншому відомстві, вже відомі імена суддів, які розглянуть відповідні клопотання. Суддя Максим Вишняк
    • Сьогодні, 20:25
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    Геннадій Труханов&nbsp;
    Геннадій Труханов 

    Суддя Максим Вишняк розгляне клопотання щодо Труханова, а суддя Ганна Сергієнко – щодо Вугельмана

    15 лютого Солом’янський районний суд м. Києва розгляне клопотання від САП про обрання запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

    Про це повідомили в НАБУ.

    Згідно з інформацією джерел ЗМІ в іншому відомстві, вже відомі імена суддів, які розглянуть відповідні клопотання.

    Суддя Максим Вишняк розгляне клопотання щодо Труханова, а суддя Ганна Сергієнко – щодо Вугельмана.

    Раніше повідомлялося, що у прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси.

    Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

    У НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

    Вранці стало відомо, що у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

    Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

    Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

    Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

    9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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