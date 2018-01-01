У прокуратурі оцінили вартість свободи для мера Одеси

«Поплічникам» Труханова, за рішенням САП, доведеться сплатити від 10 до 30 млн грн

Для затриманого сьогодні, 14 лютого, мера Одеси Геннадія Труханова, якому оголосили про підозру в корупційній справі, прокуратура клопотатиме про призначення 50 млн гривень застави. Про це під час брифінгу заявив очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. «Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу



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Геннадій Труханов

«Поплічникам» Труханова, за рішенням САП, доведеться сплатити від 10 до 30 млн грн

Для затриманого сьогодні, 14 лютого, мера Одеси Геннадія Труханова, якому оголосили про підозру в корупційній справі, прокуратура клопотатиме про призначення 50 млн гривень застави. Про це під час брифінгу заявив очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з внесенням застави 50 млн гривень для одеського міського голови, 30 млн грн для його заступника і 10 млн кожному іншому учаснику цієї схеми», — наголосив він.

За словами Холодницького, загалом у цьому провадженні було оголошено вісім підозр, шестеро осіб затримані, місцеперебування ще двох встановлюється.

«З них п’ятеро осіб — це посадові особи Одеської міськради, двоє керівників і засновників приватних підприємств, які задіяні були, на думку слідства, у цій схемі, і оцінювач, який робив оцінку вказаних приміщень», — додав очільник САП.

Також він висловив сподівання, що провадження проти Труханова розглянуть сьогодні, 14 лютого, у Солом'янському суді Києва.

Раніше повідомлялося, що Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

у НАБУ підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

у «Борисполі» затримали заступника затриманого цього ж дня мера Одеси.

Для мера Одеси суд обере запобіжний захід 14 лютого.

Труханов спеціально перервав своє відрядження для допиту.

Співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Раніше журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька повідомила, що у київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова.

9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.