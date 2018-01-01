Труханова затримали в аеропорту Києва – ЗМІ

Прикордонники передали мера Одеси співробітникам НАБУ

У київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомила журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька на своїй сторінці у соцмрежі Facebook. За її словами, Труханов зранку 14 лютого прилетів з Варшави до Києва. «Міський голова Одеси одразу був затриманий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонники передали мера Одеси співробітникам НАБУ

У київському аеропорту «Бориспіль» прикордонники затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомила журналістка «Радіо Свобода» Наталка Седлецька на своїй сторінці у соцмрежі Facebook.

За її словами, Труханов зранку 14 лютого прилетів з Варшави до Києва. «Міський голова Одеси одразу був затриманий прикордонниками і переданий співробітникам Національного антикорупційного бюро України», — написала журналістка.

Також про затримання мера Одеси повідомив народнйи депутат Мустафа Найем на своїй сторінці у соцмрежі Facebook.

«Мера Одеси Геннадія Труханова затримали в аеропорту Бориспіль», - повідомив він.

У свою чергу, прес-служба НАБУ не підтвердила, ні спростувала цю інформацію, у коментарі виданню «Громадське».

«Ми перевіряємо цю інформацію», — заявила речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

Як відомо, мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.

Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був знаходитися до 28 січня.

Пізніше він взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого. А потім ще одну до 11 лютого. Після цього він оформив відрядження до Чехії.

Після цього він оформив відрядження до Чехії. 9 лютого повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.