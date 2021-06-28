  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    США із серпня перестануть надавати консульські послуги в Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Посол США в Росії Джон Салліван&nbsp; - США із серпня перестануть надавати консульські послуги в Росії
    Посол США в Росії Джон Салліван 
    Фото: АР

    Консульські служби через брак співробітників будуть «не в змозі обробляти хоча б якісь заяви на видачу віз» у РФ

    Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії з 1 серпня 2021 року. Це пов’язано зі скороченням числа співробітників дипломатичних представництв, повідомив російському телеканалу «Дождь» посол США в Росії Джон Салліван.

    «Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських», – сказав Салліван 27 червня.

    За його словами, консульські служби через брак співробітників будуть «не в змозі обробляти хоча б якісь заяви на видачу віз».

    У квітні 2021 року на тлі нових американських санкцій Росія і США вислали по десять дипломатів. Москва оголосила про заборону наймати росіян на роботу в американську дипмісію, включивши Сполучені Штати в список «недружніх держав». У травні США закрили своє генконсульство в Єкатеринбурзі.

    До 2017 року в американських дипломатичних представництвах в Росії працювали понад тисяча росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротило їхнє число до 450 осіб.

    У середині червня президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін домовилися про повернення послів, які перебували в своїх країнах з весни. Їх відкликали для консультацій.

    Посол Росії Анатолій Антонов повернувся в США 20 червня, посол США Джон Салліван – 24 червня до Москви.

    Читайте також: Курт Волкер: Росія дивиться на світ не так, як ми
    Теги: МЗС Росія дипломатія США санкції дипломатичний конфлікт посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США із серпня перестануть надавати консульські послуги в Росії