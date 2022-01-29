США найближчим часом перекинуть війська до Східної Європи та країн НАТО

Байден оголосив про швидке перекидання військ США до Східної Європи та країн НАТО

Напередодні в Пентагоні заявили, що США підвищать готовність військ у зв'язку з напруженістю навколо України

Президент США Джо Байден заявив, що війська США незабаром будуть перекинуті до Східної Європи та країн НАТО. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Байден заявив, що найближчим часом перекине війська США до Східної Європи та країн НАТО», – йдеться в публікації.

Раніше Байден повідомив, що може найближчим часом ухвалити рішення про перекидання до Європи частини військ США, які раніше були приведені в бойову готовність.

Напередодні в Пентагоні заявили, що США підвищать готовність військ у зв'язку з напруженістю навколо України — всього американське оборонне відомство призвело 8,5 тис. військових у стан підвищеної готовності до перекидання до Європи.

Також нещодавно посольство США зробило ролик про агресію РФ.

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