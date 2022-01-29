  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    США найближчим часом перекинуть війська до Східної Європи та країн НАТО

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Байден оголосив про швидке перекидання військ США до Східної Європи та країн НАТО - США найближчим часом перекинуть війська до Східної Європи та країн НАТО
    Байден оголосив про швидке перекидання військ США до Східної Європи та країн НАТО
    фото: Global Look Press

    Напередодні в Пентагоні заявили, що США підвищать готовність військ у зв'язку з напруженістю навколо України

    Президент США Джо Байден заявив, що війська США незабаром будуть перекинуті до Східної Європи та країн НАТО. Про це повідомляє агентство Reuters.

    «Байден заявив, що найближчим часом перекине війська США до Східної Європи та країн НАТО», – йдеться в публікації.

    Раніше Байден повідомив, що може найближчим часом ухвалити рішення про перекидання до Європи частини військ США, які раніше були приведені в бойову готовність.

    Напередодні в Пентагоні заявили, що США підвищать готовність військ у зв'язку з напруженістю навколо України — всього американське оборонне відомство призвело 8,5 тис. військових у стан підвищеної готовності до перекидання до Європи.

    Також нещодавно посольство США зробило ролик про агресію РФ.

    Читайте також:
    Теги: Росія США НАТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США найближчим часом перекинуть війська до Східної Європи та країн НАТО