Росія оголосила у «ДНР» та «ЛНР» призов на військову службу

Росіян у «ДНР» та «ЛНР» попередили про призов до армії

Росіян, які проживають у «ДНР» та «ЛНР», за бажанням призовуть до армії

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький попередив, що росіяни, які постійно проживають у «ДНР» та «ЛНР», можуть бути призвані на службу в армію. Про це Водолацький заявив про це ТАСС.

Водолацький заявив, що громадяни за бажанням можуть бути призвані на військову службу до Збройних Сил (ЗС) РФ.

«Якщо громадяни РФ, які проживають на території «ДНР» та «ЛНР», захочуть служити у Збройних силах РФ, то ростовський облвійськкомат їх прийме, поставить на облік і прикличе до армії», – сказав він.

Водолацький уточнив, що у разі призову ці громадяни проходитимуть службу на території Росії.

За його словами, «питання забезпечення безпеки та захисту російськомовного населення є одним із основних на зустрічах з жителями республік».

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