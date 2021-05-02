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    США підтримали відповідь Чехії на «підривні та смертоносні» дії Росії

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    Держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив солідарність США з Чехією в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі - США підтримали відповідь Чехії на «підривні та смертоносні» дії Росії
    Держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив солідарність США з Чехією в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі
    Фото: CNP

    Блінкен і Бабіш погодилися, що країнам НАТО необхідно «зберігати єдність» у відповідь на «дестабілізуючі дії Росії»

    Держсекретар США Ентоні Блінкен і прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш в телефонній розмові обговорили дії Росії на території Чехії, повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

    «Держсекретар Блінкен підкреслив солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі», – йдеться в повідомленні.

    Блінкен і Бабіш погодилися, що країнам НАТО необхідно «зберігати єдність» у відповідь на «дестабілізуючі дії Росії».

    У заяві Держдепу також говориться, що рішення чеського уряду виключити «Росатом» з ядерного тендера на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани», а також висилка російських дипломатів з Праги підвищили безпеку і Чеської Республіки, і всього Північноатлантичного альянсу.

    Як відомо, Чехія оголосила про рішення виключити «Росатом» з тендера на добудову АЕС «Дуковани» 19 квітня на тлі дипломатичного скандалу між Москвою і Прагою.

    Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році.

    Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

    У відповідь Російська Федерація оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата.

    Теги: енергетика США Чехія будівництво політика АЕС Держдепартамент США
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