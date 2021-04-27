Справа вибухів на складах: Сенат Чехії може звинуватити президента у держзраді

У Сенаті Чехії звинуватили Мілоша Земана в розкритті даних розслідування про вибухи на складах

У Сенаті Чехії звинуватили Мілоша Земана в розкритті даних розслідування про вибухи на складах

Питання про звинувачення президента Чехії в державній зраді розглянуть 27 квітня

Сенат Чехії має намір звинуватити президента країни Мілоша Земана в державній зраді.

Як заявив глава верхньої палати парламенту Мілош Стрчіл, можливість подання конституційної скарги на президента розглянуть у зв'язку з допущеним розсекречуванням деяких даних про вибухи на складах у Врбетиці.

«Я припускаю, що ми, принаймні, будемо мати справу з можливістю подачі позову про зраду. Але спочатку потрібно зібрати все воєдино і подивитися, як експерти оцінюють дану ситуацію», – заявив Стрчіл.

Питання про звинувачення президента Чехії в державній зраді розглянуть у вівторок, 27 квітня.

«Дії президента Республіки в останні дні показують, що президент не діє в інтересах Чехії. Ці дії більше не можна ігнорувати», – йдеться в заяві сенаторського клубу ODS і TOP 09.

Раніше у Сенаті Чехії звинуватили Земана в розкритті даних розслідування про вибухи на складах.

Нагадаємо, 25 квітня президент Чехії Мілош Земан виступив з надзвичайних зверненням про можливу причетність Росії до вибухів на військових складах в Врбетіцах в 2014 році. Він підтримав повне розслідування справи, заявивши, що зараз є дві версії того, що сталося – непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.

У квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

Крім того російську державну компанію «Росатом» планують відсторонити від тендеру на будівництво нового енергоблоку для чеської атомної електростанції «Дуковани».

У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.