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    У світі

    Вибори в Афганістані: обидва кандидати проголосили себе президентами

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    <span>Перемога Ашрафа Гані (на фото - в центрі) була визнана світовою спільнотою</span> - Вибори в Афганістані: обидва кандидати проголосили себе президентами
    Перемога Ашрафа Гані (на фото - в центрі) була визнана світовою спільнотою

    Гані і Абдулла провели власні церемонії інавгурації

    У столиці Афганістану Кабулі пройшли відразу дві церемонії вступу на посаду президента країни. Про це повідомляє Радіо Свобода у понеділок, 9 березня.

    Так, в президентському палаці присягу склав чинний глава держави Ашраф Гані. У сусідньому палаці одночасно відбувалася інавгурація прем'єр-міністра Абдулли Абдулли, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах.

    Президентські вибори в Афганістані відбулися 28 вересня минулого року. Остаточні результати були оголошені через п'ять місяців - 18 лютого. Згідно із заявою Виборчої комісії країни Хави Алам Нурістані, Ашраф Гані переміг на виборах, отримавши 50,64% голосів виборців. Його перемога була визнана світовою спільнотою.

    Друге місце з 39,52% голосів, за офіційними даними, зайняв глава виконавчої влади Абдулла Абдулла. Він відмовився визнати результати виборів і планує сформувати свій власний уряд.

    Формування двох паралельних урядів в Афганістані проходить на тлі запланованих переговорів Кабула з радикальним рухом «Талібан». Представники руху 29 лютого підписали угоду про перемир'я зі США.

    Документ передбачає виведення військовослужбовців міжнародної коаліції з країни. Таліби зобов'язалися не вкривати на підконтрольних територіях терористів і провести переговори про врегулювання ситуації з урядом Афганістану.

     

    США вибори Афганістан Талібан інавгурація уряд
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