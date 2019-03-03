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    США позбавлять віз 49 соратників Мадуро

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    <span>Соратники Мадуро та їхні родичі залишаться без американських віз</span> - США позбавлять віз 49 соратників Мадуро
    Соратники Мадуро та їхні родичі залишаться без американських віз

    Віз позбавлять також членів їх сімей, включно з низкою великих чинів армії і держбезпеки.

    У Білому домі заявили, що позбавлять американських віз 49 представників режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    Про це повідомляє телеканал Fox News.

    Спецпосланець адміністрації президента США Дональда Трампа у питаннях Венесуели Елліот Абрамс також повідомив, що віз позбавлять також членів їх сімей, включно з низкою великих чинів армії і держбезпеки.

    «Я не можу передбачити точно, коли режим Мадуро впаде і він покине Венесуелу. Зовсім не здивуюся, якщо за три дні до цього наші опоненти будуть наполягати, що політика адміністрації провалилася», — сказав Абрамс.

    Раніше Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні попередила владу Венесуели на чолі із президентом Ніколасом Мадуро, що зазіхання на свободу і безпеку голови Національних зборів Хуана Гуайдо викличуть чергову негативну реакцію міжнародного співтовариства.

    Раніше Росія і Китай ветували в Радбезі ООН резолюцію США щодо Венесуели. 

    Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

    Також повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

    Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

    Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.

    США Китай кордон
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