США позбавлять віз 49 соратників Мадуро



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Соратники Мадуро та їхні родичі залишаться без американських віз

Віз позбавлять також членів їх сімей, включно з низкою великих чинів армії і держбезпеки.

У Білому домі заявили, що позбавлять американських віз 49 представників режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Спецпосланець адміністрації президента США Дональда Трампа у питаннях Венесуели Елліот Абрамс також повідомив, що віз позбавлять також членів їх сімей, включно з низкою великих чинів армії і держбезпеки.

«Я не можу передбачити точно, коли режим Мадуро впаде і він покине Венесуелу. Зовсім не здивуюся, якщо за три дні до цього наші опоненти будуть наполягати, що політика адміністрації провалилася», — сказав Абрамс.

Раніше Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні попередила владу Венесуели на чолі із президентом Ніколасом Мадуро, що зазіхання на свободу і безпеку голови Національних зборів Хуана Гуайдо викличуть чергову негативну реакцію міжнародного співтовариства.

Раніше Росія і Китай ветували в Радбезі ООН резолюцію США щодо Венесуели.

Як відомо, внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

Також повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.