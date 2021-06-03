В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. Для кого вона призначена

Це уже четверта поставка вакцин від Covid-19 в Україну в межах Covax

Сьогодні, 3 червня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. В країну прибули ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Повідомляється, що цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

Зокрема, вакцинують медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+.

Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.

Це уже четверта поставка вакцин від Covid-19 в Україну в межах Covax.

Досі вакцину компанії AstraZeneca умовно дозволили для застосування в більш ніж 70 країнах світу. Її дозволено в Європейському Союзі, також застосування цього препарату в боротьбі з коронавірусом рекомендувала ВООЗ.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.