В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. Для кого вона призначена
Це уже четверта поставка вакцин від Covid-19 в Україну в межах Covax
Сьогодні, 3 червня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. В країну прибули ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє «РБК-Україна».
Повідомляється, що цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.
Зокрема, вакцинують медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+.
Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.
Це уже четверта поставка вакцин від Covid-19 в Україну в межах Covax.
Досі вакцину компанії AstraZeneca умовно дозволили для застосування в більш ніж 70 країнах світу. Її дозволено в Європейському Союзі, також застосування цього препарату в боротьбі з коронавірусом рекомендувала ВООЗ.
Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.
Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.
Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.
Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.
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