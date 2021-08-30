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    США відправили до України 2,2 млн доз вакцини від коронавірусу

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    США відправили до України 2,2 млн доз вакцини від коронавірусу
    Фото: Associated Press

    Це вже друга партія вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну з США

    Сполучені Штати вже відправили в Україну всього приблизно 2,2 мільйона доз вакцин від коронавірусу. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в Twitter.

    «Радий повідомити, що друга партія вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну, це частина пожертвування в кількості майже 2,2 мільйона доз, станом сьогодні. Цей крок сприяє реалізації прихильності США перемозі над глобальною пандемією і допомоги Україні», — йдеться в повідомленні в сервісі мікроблогів.

    Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.

    Теги: США Twitter хвороби щеплення Ентоні Блінкен
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    США відправили до України 2,2 млн доз вакцини від коронавірусу