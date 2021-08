США відправили до України 2,2 млн доз вакцини від коронавірусу

Сполучені Штати вже відправили в Україну всього приблизно 2,2 мільйона доз вакцин від коронавірусу. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в Twitter.

«Радий повідомити, що друга партія вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну, це частина пожертвування в кількості майже 2,2 мільйона доз, станом сьогодні. Цей крок сприяє реалізації прихильності США перемозі над глобальною пандемією і допомоги Україні», — йдеться в повідомленні в сервісі мікроблогів.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4