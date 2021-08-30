США відправили до України 2,2 млн доз вакцини від коронавірусу

Це вже друга партія вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну з США

Сполучені Штати вже відправили в Україну всього приблизно 2,2 мільйона доз вакцин від коронавірусу. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в Twitter.

«Радий повідомити, що друга партія вакцин проти Covid-19 доставлена в Україну, це частина пожертвування в кількості майже 2,2 мільйона доз, станом сьогодні. Цей крок сприяє реалізації прихильності США перемозі над глобальною пандемією і допомоги Україні», — йдеться в повідомленні в сервісі мікроблогів.

I’m pleased to announce the second shipment of COVID-19 vaccines was delivered to Ukraine, as part of our donation of nearly 2.2 million doses to date. This step furthers the U.S. commitment to defeating the global pandemic and helping Ukraine. pic.twitter.com/CRzhooTCw4 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 30, 2021

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.