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Запорізька АЕС працює з ризиком витоку радіації, – Енергоатом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Запорізька АЕС працює з ризиком витоку радіації, – Енергоатом
Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус АЕС
фото ілюстративне

Відключено один із трьох працюючих енергоблоків

Періодичний обстріл Запорізької АЕС російськими загарбниками з реактивних систем залпового вогню упродовж останніх днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Про це повідомляє Енергоатом.

«Станом на 08:00 8 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті атаки на Запорізьку АЕС, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС. Український персонал станції продовжує працювати та докладати усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

«ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України», – зазначає Енергоатом.

Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

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Теги: радіація окупанти росія війна в Україні війна АЕС Запоріжжя

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