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    Зварилися живцем: у Росії загинули кілька осіб через прорив труби в готелі

    • Розсилка
    Зварилися живцем: у Росії загинули кілька осіб через прорив труби в готелі

    Через прорив труби з гарячою водою одна зі спалень стала швидко заповнюватися окропом, люди буквально зварилися живцем.

    Чотири людини загинули в готелі в Пермі після прориву труби опалення, ще троє госпіталізовані з опіками.

    Про це повідомили в пресслужбі губернатора Пермського краю Росії, передає  ТАСС.

    Пізніше в пресслужбі губернатора повідомили про п'ять жертв.

    За інформацією влади, прорив стався в готелі «Карамель» в Індустріальному районі Пермі.

    За попередніми даними, через прорив труби з гарячою водою одна зі спалень стала швидко заповнюватися окропом, люди буквально зварилися живцем. Опіки отримали кілька людей. Серед загиблих - дитина.

    На місце події виїхав губернатор Пермського краю Максим Решетніков. На місці перебувають екстрені служби, чергує сім бригад швидкої допомоги.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

    Було організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

    Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

    15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича. Рух вулицею Антоновича було відновлено 15 січня близько півночі.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.
    Росія опалення смерть
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