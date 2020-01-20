Зварилися живцем: у Росії загинули кілька осіб через прорив труби в готелі



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Через прорив труби з гарячою водою одна зі спалень стала швидко заповнюватися окропом, люди буквально зварилися живцем.

Чотири людини загинули в готелі в Пермі після прориву труби опалення, ще троє госпіталізовані з опіками.

Про це повідомили в пресслужбі губернатора Пермського краю Росії, передає ТАСС.

Пізніше в пресслужбі губернатора повідомили про п'ять жертв.

За інформацією влади, прорив стався в готелі «Карамель» в Індустріальному районі Пермі.

За попередніми даними, через прорив труби з гарячою водою одна зі спалень стала швидко заповнюватися окропом, люди буквально зварилися живцем. Опіки отримали кілька людей. Серед загиблих - дитина.

На місце події виїхав губернатор Пермського краю Максим Решетніков. На місці перебувають екстрені служби, чергує сім бригад швидкої допомоги.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Було організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича. Рух вулицею Антоновича було відновлено 15 січня близько півночі.