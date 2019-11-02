У СБУ повідомили, кого перевіряються на причетність до вбивства Гандзюк



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Владиславу Мангеру оголошена відповідна підозра як організатору і замовнику злочину

Наразі в слідства недостатньо доказів для того, щоб оголосити нові підозри в замовленні вбивства Гандзюк

Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, ексзаступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук та інші особи перевіряються на причетність до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Пану Мангеру оголошена відповідна підозра як організатору і замовнику цього страшного злочину. Що стосується названих вами осіб – слідство рухається в цьому напрямку, перевіряються на причетність до злочину не тільки Гордєєв (ексголова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, -ред.) і Рищук (ексзаступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук, - ред.), а й інші особи, які могли замовити і замовили цей страшний злочин», - сказав Тиводар.

Водночас, він зауважив, що наразі в слідства недостатньо доказів для того, щоб оголосити нові підозри в замовленні вбивства Гандзюк.

Напередодні батько оприлюднив останнє фото Катерини Гандзюк.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.