США встановили світовий антирекорд захворюваності на Covid-19: 100 тис. випадків за добу

У США стрімке зростання захворюваності напередодні президентських виборів

Як повідомляє Reuters, у п'ятницю, 30 жовтня, у США зафіксували понад 100 тис. випадків зараження Covid-19, що є новим антирекордом у світі.

Попередній світовий антирекорд добової захворюваності був встановлений у вересні в Індії, коли було зафіксовано майже 98 тис. випадків.

З початку пандемії у США підтверджено понад 9 млн випадків коронавірусної інфекції.

Сплеск захворюваності зафіксований напередодні загальнонаціонального голосування на президентських виборах, яке відбудуться 3 листопада. На думку експертів, це ще більше ускладнить епідеміологічну ситуацію в країні.

За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція.

30 жовтня в Італії був встановлений новий антирекорд захворюваності на коронавірус з моменту початку пандемії - Covid-19 виявили у 31 084 осіб.