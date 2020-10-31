  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США встановили світовий антирекорд захворюваності на Covid-19: 100 тис. випадків за добу

    • Розсилка
    США встановили світовий антирекорд захворюваності на Covid-19: 100 тис. випадків за добу
    Фото: Thomas Cizauskas/Flickr

    У США стрімке зростання захворюваності напередодні президентських виборів

    Як повідомляє Reuters, у п'ятницю, 30 жовтня, у США зафіксували понад 100 тис. випадків зараження Covid-19, що є новим антирекордом у світі. 

    Попередній світовий антирекорд добової захворюваності був встановлений у вересні в Індії, коли було зафіксовано майже 98 тис. випадків.

    З початку пандемії у США підтверджено понад 9 млн випадків коронавірусної інфекції.

    Сплеск захворюваності зафіксований напередодні загальнонаціонального голосування на президентських виборах, яке відбудуться 3 листопада. На думку експертів, це ще більше ускладнить епідеміологічну ситуацію в країні.

    За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція. 

    30 жовтня в Італії був встановлений новий антирекорд захворюваності на коронавірус з моменту початку пандемії - Covid-19 виявили у 31 084 осіб.

    США ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies