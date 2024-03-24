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Більшість американців вважає, що скоро розпочнеться наступна світова війна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Більшість американців вважає, що скоро розпочнеться наступна світова війна
Близько 61% американців вважають, що ще одна світова війна відбудеться в найближчі 5-10 років
фото з відкритих джерел

Близько 53% американців вважають, що західні країни та їхні союзники перемогли б у конфлікті між ними і Росією

Більшість американців вважають, що ще одна світова війна відбудеться в найближчі 5-10 років. Про це пише The Hill із посиланням на дані опитування YouGov.

Близько 61% американців, які взяли участь в опитуванні, зазначили, що «дуже ймовірно», або «скоріше ймовірно», що ще одна світова війна відбудеться в найближчі 5-10 років.

Близько 18% респондентів сказали, що вони «не впевнені» в ймовірності нової світової війни за такий проміжок часу.

Водночас, близько 21% опитаних американців вважають, що ще одна світова війна в найближчі 5-10 років «малоймовірна» або «зовсім не ймовірна».

Інші результати опитування показали, що близько 53% американців вважають, що західні країни та їхні союзники перемогли б у конфлікті між ними і Росією. Лише близько 11% вважають, що Росія і її союзники переможуть Захід.

Нагадаємо, багато американців не хочуть, щоб країна брала більш активну роль у вирішенні світових проблем. Так, громадяни США не вважають, що Вашингтон повинен брати активнішу участь в російсько-українській та палестино-ізраїльській війні, йдеться у результатах опитування, проведеного Дослідницьким центром вивчення зв'язків із громадськістю NORC для агентства Associated Press. 

Раніше з'ясувалося, що понад третина жителів США – 37% – вважають, що Вашингтон витрачає надто багато коштів на допомогу України. Зазначається, що серед опитаних республіканців такої позиції дотримується більшість. Крім того, 49% усіх респондентів сумніваються, що Україна зможе перемогти у війні. У перемозі ЗСУ переконані лише 13% громадян.

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Теги: війна росія США

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