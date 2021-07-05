Стали відомі найбільші забруднювачі повітря в Запорізькій області

Дані суб'єкти здійснюють викиди в атмосферу з дозволу, який видає Міністерство захисту довкілля України

Основними забруднювачами атмосферного повітря в Запорізькій області являються Запорізька теплова електростанція в Енергодарі та ПАТ «Запоріжсталь» у Запоріжжі. Про це повідомляє «Суспільне».

Також серйозний негативний вплив на якість повітря мають АТ «Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Український графіт» та ПАТ «Запоріжвогнетрив».

При цьому, за словами начальника відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря Державної екоінспекції у Запорізькій області Павла Касілова, дані суб'єкти здійснюють викиди в атмосферне повітря на підставі дозволів, які видаються Міністерством захисту довкілля України, а обласна інспекція під час перевірок контролює безпосередньо додержання встановлених нормативами викидів, проводячи вимірювання на їх джерелах.

За результатами вимірювань в цьому році екоінспекція не виявила відхилень від встановлених нормативів. При цьому, Павло Касілов зазначає, що мобільна лабораторія МОЗ України, дійсно фіксує перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в зоні житлової забудови.

Як раніше повідомлялося, через воєнні дії окупантів, Донбас опинився на межі екологічної катастрофи, в результаті якої може забруднитись Азовське море. Наслідки торкнуться Чорноморського регіону – Румунії, Болгарії, Грузії й Туреччини.

Тим часом, екологи застерігають від будівництва водоканалу Гданськ-Херсон. Водоканалом планують з’єднати Балтійське і Чорне море, Дніпро і Прип’ять, які представляють собою одну систему, з басейном річки Вісла.