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    Росія пояснила, чому «Газпром» відмовився бронювати додаткові потужності через Україну

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    &laquo;Газпром&raquo; активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування - Росія пояснила, чому «Газпром» відмовився бронювати додаткові потужності через Україну
    «Газпром» активно відбирає газ зі сховищ в Європі, не збільшуючи прокачування
    Фото: ТАСС

    «Газпром» не прокачував додатковий газ через Україну через «небажання переплачувати»

    «Газпрому» економічно невигідно прокачувати газ через Україну понад ліміт, тому що «компанія переплачувала б за тарифом». Таке пояснення дій російського монополіста озвучив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки РФ Костянтин Симонов.

    Він зазначив, що російського газового монополіста «почали акуратно звинувачувати в тому, що він не задіює український транзит на повну потужність і, відповідно, не збирається заповнювати європейський ринок газом».

    «Таке небажання пов'язано з тим, що за перебори за контрактом потрібно платити «за особливим тарифом, який є абсолютно неринковим», – сказав Симонов.

    «Європейцям, якщо вони дійсно хотіли б, щоб у них ринок був збалансований, треба було натиснути на Україну, для того щоб вона надала «Газпрому» особливі ціни», – додав експерт.

    «Газпром» не став бронювати додаткові транзитні потужності для продажу газу через Україну, відмовившись від пропонованих 9,8 мільйона кубометрів на добу на четвертий квартал. Крім цього, компанія не стала бронювати і додаткові потужності газопроводу «Ямал-Європа» через Польщу на той же період.

    Як відомо, «Газпром» продовжив знижувати постачання газу в Європу.

    Також нагаадаємо, що Росія назвала строки завершення будівництва «Північного потоку-2».

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    Теги: ЄС Росія газ Газпром Європа ціни транзит Україна
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    Росія пояснила, чому «Газпром» відмовився бронювати додаткові потужності через Україну