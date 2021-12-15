«Опора»: парламент має призначити березневі позачергові місцеві вибори до 25 січня

Якщо Рада не прийме рішення про позачергові вибори до кінця січня 2022 року, такі вибори не зможуть відбутися 27 березня 2022 року

Тижні з 14 по 17 грудня та з 18 по 21 січня є ключовими для того, щоб парламент вчасно призначив місцеві вибори

До 25 січня 2022 року Верховна Рада має призначити позачергові вибори міських голів Кривого Рогу та Золотоноші, а також володарського селищного голови (Київська область), щоб вони відбулися у визначений законодавством термін – 27 березня 2022 року. Наразі є висновки профільного комітету щодо призначення таких виборів та зареєстровані відповідні проєкти постанов.

15 серпня міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному домі. 25 серпня Криворізька міська рада взяла до відома факт дострокового припинення повноважень Павлова як міського голови у зв’язку зі смертю. 8 вересня секретар Криворізької міської ради Юрій Вілкул порушив перед парламентом питання про призначення позачергових виборів міського голови.

22 вересня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту призначити позачергові вибори криворізького міського голови на 27 березня 2022 року.

12 жовтня володарський селищний голова Олександр Ференець склав повноваження за власним бажанням. У цей же день селищна рада прийняла рішення про дострокове припинення його повноважень. 23 жовтня секретар селищної ради звернулася до парламенту щодо призначення позачергових виборів. 6 грудня профільний Комітет Верховної Ради рекомендував призначити вибори володарського селищного голови на неділю, 27 березня 2022 року.

Міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський став народним депутатом за результатами проміжних виборів 31 жовтня на окрузі №197. 10 листопада Войцехівський звернувся із заявою про складення повноважень, а 11 листопада Золотоніська міська рада достроково їх припинила. 16 листопада секретар міської ради звернулася до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів. 6 грудня профільний Комітет рекомендував Верховній Раді призначити позачергові вибори золотоніського міського голови.

Частина 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що не пізніш як на 15 день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного міського голови, про що парламентом згідно з ч. 3 ст. 194 Виборчого кодексу приймається відповідне рішення.

Відповідно до частини 1 статті 5 Виборчого кодексу, позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові вибори проводяться двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня.

Згідно з частиною 1 статті 195 Виборчого кодексу, позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за п'ятдесят днів до дня позачергових місцевих виборів.

Отже, якщо Верховна Рада не прийме рішення про позачергові вибори до кінця січня 2022 року (за 60 днів до дня голосування, тобто до 25 січня 2022 року), такі вибори не зможуть відбутися 27 березня 2022 року.

Зазначимо, що відповідно до календарного плану сесії парламенту 17 грудня – останній пленарний день у цьому році, а продовжать роботу депутати з 18 січня 2022 року. Саме ці тижні з 14 по 17 грудня та з 18 по 21 січня є ключовими для того, щоб парламент виконав свою функцію та вчасно призначив місцеві вибори, яких чекають у цих громадах.

Джерело: Громадянська мережа ОПОРА