«Як жінка і мати». Нардепка від «Слуги» просить долучити її до перемовин з Росією

Анна Скороход: «Я прошу про можливість внести свій голос, свою силу і своє серце у справу миру»

Нардепка вирішила, що участь у переговорах з російською стороною про закінчення війни це її «материнський обовʼязок»

Народна депутатка від «Слуги народу» Анна Скороход просить президента Володимира Зеленського включити її до складу переговорної групи з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву нардепки.

За словами «Слуги», вона «глибоко відчуває біль кожної втрати й ціну кожного життя». Скороход запевняє, що як матір «несе особливу відповідальність – берегти майбутнє дітей, життя».

«З огляду на нагальну потребу України в припиненні війни, я звертаюся з проханням долучити мене до перемовного процесу. Як жінка і мати, я глибоко відчуваю біль кожної втрати й ціну кожного життя. Ми, матері, несемо в собі особливу відповідальність – берегти майбутнє дітей, життя. Я прошу про можливість внести свій голос, свою силу і своє серце у справу миру. Вірю, що президент почує цей поклик і відкриє шлях до моєї участі», – написала вона.

Як відомо, Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним: президент України погодився на проведення переговорів із РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. «Я думав про те, щоб полетіти туди», – сказав він.

Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

На цей час, як відомо, Російська Федерація ігнорує пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.