Поромом з Туреччини повертаються понад 70 українців
Посольство та генконсульство у Стамбулі організували трансфер громадян до порту Карасу
У неділю, 31 травня, 73 громадянина України вирушили з Туреччини поромом за маршрутом Карасу - Чорноморськ.
Про це повідомляє посольство України в Туреччині.
«Повернення додому – це завжди радість. Саме з такими емоціями 73 громадянина України повертаються додому поромом Карасу - Чорноморськ», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, посольство та генконсульство у Стамбулі організували трансфер громадян до порту Карасу. Зокрема, забезпечили приїзд з Анкари шести українців, а зі Стамбула - 31.
Трансфер відбувався в умовах оголошеної в окремих провінціях Туреччини (у тому числі у Стамбулі та Анкарі) комендантської години, яка передбачає повну заборону виходу з дому та необхідність брати спецдозвіл для виїзду за межі пункту проживання.
Нагадаємо, 23 травня з Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців.
Раніше з турецького порту Карасу до Чорноморська вирушив пором, на борту якого додому повернулися 44 громадян України.