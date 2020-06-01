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    Суспільство

    Поромом з Туреччини повертаються понад 70 українців

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    73 громадянина України повертаються додому поромом Карасу - Чорноморськ - Поромом з Туреччини повертаються понад 70 українців
    73 громадянина України повертаються додому поромом Карасу - Чорноморськ
    Фото: посольство України в Туреччині

    Посольство та генконсульство у Стамбулі організували трансфер громадян до порту Карасу

    У неділю, 31 травня, 73 громадянина України вирушили з Туреччини поромом за маршрутом Карасу - Чорноморськ.

    Про це повідомляє посольство України в Туреччині.

    «Повернення додому – це завжди радість. Саме з такими емоціями 73 громадянина України повертаються додому поромом Карасу - Чорноморськ», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, посольство та генконсульство у Стамбулі організували трансфер громадян до порту Карасу. Зокрема, забезпечили приїзд з Анкари шести українців, а зі Стамбула - 31.

    Трансфер відбувався в умовах оголошеної в окремих провінціях Туреччини (у тому числі у Стамбулі та Анкарі) комендантської години, яка передбачає повну заборону виходу з дому та необхідність брати спецдозвіл для виїзду за межі пункту проживання.

    Нагадаємо, 23 травня з Туреччини поромом до Одеси відправили 38 українців.

    Раніше з турецького порту Карасу до Чорноморська вирушив пором, на борту якого додому повернулися 44 громадян України.

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