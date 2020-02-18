Стало відомо, на скільки у 2019 році скоротилася чисельність населення України



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Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 53 народжених

Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб. Про це повідомила Державна служба статистики.

Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 53 народжених.

Як повідомлялось, протягом січня – листопада 2019 року чисельність населення України скоротилася на 230,5 тис. осіб і на 1 грудня становила 41 922,7 тис. осіб.

У 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб – міське населення, 15 877,5 тис. осіб – сільське.

Нагадаємо, згідно з результатами оцінки чисельності наявного населення України, презентованими міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом 23 січня, чисельність наявного населення України становить 37,289 млн осіб.

Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.



