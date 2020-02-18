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    Стало відомо, на скільки у 2019 році скоротилася чисельність населення України

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    Стало відомо, на скільки у 2019 році скоротилася чисельність населення України

    Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 53 народжених

    Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб. Про це повідомила Державна служба статистики. 

    Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 53 народжених.

    Як повідомлялось, протягом січня – листопада 2019 року чисельність населення України скоротилася на 230,5 тис. осіб і на 1 грудня становила 41 922,7 тис. осіб. 

    У 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб. 

    За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб – міське населення, 15 877,5 тис. осіб – сільське.

    Нагадаємо, згідно з результатами оцінки чисельності наявного населення України, презентованими міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом 23 січня, чисельність наявного населення України становить 37,289 млн осіб 

    Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електроннийпро що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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    державна служба статистика українці перепис населення населення
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