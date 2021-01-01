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    Думки вголос

    Новорічне привітання Зеленського: маніпуляції і діти, як декорація для емоційного сприйняття

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    • Розсилка
    Новорічне привітання Зеленського: маніпуляції і діти, як декорація для емоційного сприйняття

    Ми – нація, яка стала дорослою з 2014... І яка заплатила за цю дорослість

    Маніпуляції завжди. Діти як декорація для емоційного сприйняття. Серіал форевер. З таким собі «казковим візіонером», який добре відтренованим голосом розказує про гуманістичні цінності...

    Це казка, яка так відрізняється від реальності з Єрмаком і лобіюванням московських інтересів, з корупцією імені Комарницького і багатьох, хто заносить кеш на Банкову.

    З ручним керуванням силовими структурами і спробою взяти під контроль судову гілку влади. З відкатами під 30 відсотків на «Великому будівництві»...

    Я хочу лишити все штучне у 2020. Я хочу справжнього в 2021. І вірю, що за наступний рік в нас, українців, ще більше відкриються очі. І з нами перестануть нарешті говорити як з шестирічними дітьми.

    Бо ми – нація, яка стала дорослою з 2014... і яка заплатила за цю дорослість. І в якої саме тому все буде добре:-).

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: діти Володимир Зеленський
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