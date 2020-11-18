Мінфін пропонує переглянути оподаткування дорогих автівок

Мінфін пропонує повернутися до оподаткування дорогих авто вартістю понад 1,2 млн грн.

Міністерство фінансів пропонує повернутися до оподаткування автомобілів, вартість яких перевищує 1,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у фейсбуці.

Чинна редакція Податкового кодексу України передбачає, що транспортний податок платять власники авто «віком» до п'яти років включно.

Платити потрібно за автомобілі, середня ринкова вартість яких становить не менше 375 розмірів мінімальних заробітних плат.

У 2017 році, коли мінімальна зарплата становила 3 200 грн, мінімальна вартість авто, за які сплачувався податок, дорівнювала 1,2 млн грн.

Станом на 1 січня 2020 року мінімальна зарплата зросла до 4 723 грн. Відповідно, вартість автомобілів, що підлягають оподаткуванню, зросла до 1,77 млн грн.

З урахуванням того, що на 2021 рік «мінімалка» передбачена в розмірі 6 тис. грн, об'єктами оподаткування будуть легкові автомобілі вартістю 2,25 млн грн.

«З огляду на ці цифри, значно знизилася кількість авто, з яких сплачується транспортний податок (за даними Мінекономіки, в 1,5 рази порівняно з 2019 роком), що негативно вплинуло на надходження до місцевих бюджетів, оскільки цей податок є місцевим», — зазначають в Мінфіні.

Таким чином, вважають в міністерстві, транспортний податок на розкішні авто втрачає своє фіскальне значення.

Тому Мінфін пропонує повернутися до оподаткування дорогих авто вартістю понад 1,2 млн грн. Для цього планують внести змін до Податкового кодексу, встановивши середньоринковою вартістю в 200 розмірів мінімальних заробітних плат.

Такий крок, впевнені у відомстві, сприятиме наповненню бюджетів місцевих громад та використанню цих коштів на розвиток інфраструктури, освіти й медицини.