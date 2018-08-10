Стало відомо, яка з партій минулого року отримала найбільші пожертви від юридичних та фізичних осіб



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Загальна сума внесків, отриманих Аграрною партією, у 2017 році склала майже 16 млн гривень

Аграрна партія тримає лідерські позиції за коштами, які були залучені від фізичних та юридичних осіб. Загальна сума внесків у 2017 році, враховуючи обласні осередки партії – майже 16 млн грн. Такі дані наводяться у річному фінансовому звіті партії.

Це абсолютний рекорд серед всіх партій країни: жодну іншу партію фінансово так не підтримують, принаймні офіційно, говориться у дослідженні центру «Ейдос» для «Главкома». Майже всі спонсори як центральної організації партії, так і осередків на місцях – місцеві фермерські господарства.

В центральну організацію партії за 2017-й було зроблено 800 внесків від фізичних осіб на загальну суму 2,3 млн грн. Найщедрішим донором голова Київської регіональної партійної організації Олег Корбан. Через свої фірми та особисто він вніс на рахунки Київської обласної та центральної організації більше 1,7 млн грн.

Крім того, приватне підприємство «Мінераліз» перерахувало на рахунки партії 786 тис. грн. Серед обласних організацій партії найбагатшими є, крім згаданої київської, ще харківський та чернігівський осередки, які проспонсорували на 1,6 та 1,7 млн грн відповідно.

Нагадаємо, у 2016 році найбагатшим осередком Аграрної партії була хмельницька обласна організація, яка фінансувалась групою компаній «Сварог» (пов’язана з хмельницькими бізнесменами братами Буряками). Переважно через офшорні фірми вони завели 2,78 млн грн. Проте вже у 2017-му через конфлікт Скоцика з цим угрупуванням партія втратила таку підтримку: Хмельницька обласна організація збагатилась лише на 385 тис. грн.

Детальніше читайте: Політичні куркулі. Чим здивував фінансовий звіт Аграрної партії