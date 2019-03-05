Стало відомо, які фахівці на ринку праці «найрозшукуваніші»



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Фото: kpgtl.dp.ua

Станом на початок лютого найдовше тривав пошук кандидатів на заповнення вакансій машиністів гірничого устаткування, офіціантів, кухарів, лікарів та складальників

На початок лютого цього року найдовше тривав пошук спеціалістів на вакансії машиністів гірничого устаткування, офіціантів, кухарів, лікарів та складальників. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий.

«У січні 2019 року дещо сповільнилися як зростання кількості вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України, так і зростання кількості роботодавців, які співпрацювали з ДСЗУ (відповідно до 13,4% р/р та 8,9% р/р)», - зазначили у НБУ.

Вказано, що це свідчить про певне насичення попиту на працю, у тому числі під впливом стриманих результатів у окремих видах діяльності.

«Зростання кількості вакансій сповільнилось у промисловості, хоча в окремих видах діяльності воно залишалося високим – в охороні здоров’я, освіті і сільському господарстві. Станом на початок лютого найдовше тривав пошук кандидатів на заповнення вакансій машиністів гірничого устаткування, офіціантів, кухарів, лікарів та складальників», - заявили у Нацбанку.

Це, серед інших причин, як вказали у НБУ, може бути пов’язано зі збереженням тиску з боку трудової міграції.

Зростання номінальної заробітної плати у січні очікувано сповільнилося (до 19,6% р/р), однак у реальному вимірі темпи зростання (9,5% р/р) залишилися практично на рівні попереднього місяця на тлі уповільнення інфляції.

Як повідомлялось, упродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничовидобувній промисловості, а також у сфері освіти.

Нагадаємо, в Україні з'явилась нова професія – трансплант-координатор, який займатиметься налагодженням зв’язок між усіма учасниками процесу трансплантації.

Джерело: УНН