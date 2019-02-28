У грудні 2019 року буде проведений пробний перепис населення



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Пробний перепис населення проводиться з метою апробації новітніх технологій

Місцем проведення пробного перепису населення визначено Оболонський район м. Києва та Бородянський район Київської області

Пробний перепис населення, як підготовчий етап до Всеукраїнського перепису населення запланованого на 2020 рік, буде проведений у грудні 2019 року. Про це йдеться у звіті про діяльність Державної служби статистики України.

Як зазначається, місцем проведення пробного перепису населення визначено Оболонський район м. Києва та Бородянський район Київської області.

Пробний перепис населення проводиться з метою апробації методів та основних організаційних заходів, застосування новітніх технологій та визначення механізмів взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час проведення пробного перепису передбачається використання планшетів та Інтернету для збирання відомостей про населення з одночасним занесенням цих даних до бази даних з подальшою розробкою агрегованих даних. Це мінімізує витрати на друк анкет та прискорить процес обробки даних.

Також у Держстатистики повідомили, що ведеться робота з вирішення питання щодо участі у переписі 2020 року тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, у рамках реалізації зі Світовим банком проекту «Розробка статистичних методик і розбудова спроможностей в умовах збройного конфлікту в Україні».

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про проведення пробного перепису населення України в 2019 році.