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    Думки вголос

    У Росії пандемія коронавірусу набуває характеру національної катастрофи

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Росії пандемія коронавірусу набуває характеру національної катастрофи

    Лише у липні від коронавірусу у Росії померло більше 50 тисяч осіб

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    Кто ответит за катастрофу?

    За текущей политической суетой мы как-то просмотрели происходящую прямо сейчас в России масштабную национальную катастрофу. Даже по явно заниженной официальной информации Росстата (она все же ближе к реальности, чем нарисованные на коленке данные инфоцентра жулика Мясникова) в июле с ковидом умерло более 50 000 человек. Причем, от месяца к месяцу эта цифра растет.

    Россия ставит новый мировой рекорд. Во всем Евросоюзе за то же время умерло почти на порядок меньше инфицированных. Несмотря на увеличение числа заболевших, смертность там в целом не растет. Этот результат достигнут благодаря вакцинации большинства населения.

    В Дании, где привито больше 80% жителей, с 10 сентября отменяются все ограничения, а коронавирус больше не рассматривается как «особо опасная угроза для общества».

    В России же эпидемия не только в полном разгаре, но приобретает характер национальной катастрофы, ежемесячное число жертв которой соответствует населению небольшого районного центра.

    В этой катастрофе однозначно виноваты российские власти:

    1. В стране с самого начала не проводилась осмысленная антипандемическая политика. Власти метались от строгих запретов к полному наплевательству на жизни людей, если речь шла о важных пропагандистских мероприятиях; всячески ограничивали частную жизнь россиян, но проводили пафосные политические массовые сборища, одновременно штрафовали за прогулки в парке и сгоняли людей на парады и голосования.

    2. В России доступны только местные вакцины, непризнанные международным сообществом и вызывающие недоверие у многих россиян. Закупки западных вакцин могли бы изменить ситуацию, но власти из-за шовинизма и (или) корысти этого не делают.

    3. Государственная пропаганда теорий заговора и другой конспирологии, направленная против Запада, ударила по слабым мозгам наиболее темной части российского населения, напугав людей и заставив избегать любых прививок в принципе.

    4. Заниженная статистика информационного центра антипандемического штаба и столь же лживая оптимистическая пропаганда, включая заявления самого Путина о том, что «мы справились лучше, чем другие страны», создают у населения иллюзию безопасности – если все не так плохо, зачем соблюдать ограничения и прививаться.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія пропаганда статистика коронавірус
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    У Росії пандемія коронавірусу набуває характеру національної катастрофи