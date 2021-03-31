Стефанчук: Абсолютно реальним може бути план щодо створення широкої коаліції

Стефанчук: Питання коаліції буде можливим лише після перезапуску Конституційного суду

Створення широкої коаліції в Раді може стати потрібне, щоб вносити зміни до Конституції, заявив Стефанчук

План щодо створення широкої коаліції в парламенті може бути абсолютно реальним, заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

Відповідаючи на питання, чи можливе створенні коаліції «Слуги народу» з «Голосом» та «Батьківщиною», він сказав: «Я думаю, що питання формалізації справжньої широкої коаліції стане нагальним тоді, коли треба буде переформатувати питання, пов’язані з Конституцією України, а це буде можливим лише після перезапуску Конституційного суду».

«І після цього абсолютно реальним може бути план щодо створення широкої коаліції для того, щоб комплексно вносити зміни, зокрема, й до Основного закону», – додав перший віцеспікер парламенту.

15 березня лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що пропозиція про коаліцію у Верховній Раді «залишається на столі» у «Слуги народу». Проте у фракції «Слуга народу» не підтвердили цій намір.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, з ким готова до союзу партія «Слуга народу».



