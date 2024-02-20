Зеленський візьме участь у саміті G7 на річницю повномасштабної війни
Саміт буде присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення
Президент Володимир Зеленський візьме участь в онлайн-саміті країн групи G7, який відбудеться 24 лютого. Про це повідомляє пресслужба G7.
Саміт буде присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.
«24 лютого, з нагоди другої річниці агресії Росії проти України, президент Ради міністрів Джорджія Мелоні очолить відеоконференцію глав держав і урядів G7, першу під час головування Італії», – сказано у повідомленні.
Зазначається, що за результатами саміту буде прийнято спільну декларацію.
Як повідомлялося, головуюча цього року у «Групі семи» Італія планує скликати перший саміт 24 лютого, тобто на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
До слова, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні.
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