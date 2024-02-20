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Зеленський візьме участь у саміті G7 на річницю повномасштабної війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський візьме участь у саміті G7 на річницю повномасштабної війни
За результатами саміту учасники мають прийняти спільну декларацію
фото з відкритих джерел

Саміт буде присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення

Президент Володимир Зеленський візьме участь в онлайн-саміті країн групи G7, який відбудеться 24 лютого. Про це повідомляє пресслужба G7.

Саміт буде присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

«24 лютого, з нагоди другої річниці агресії Росії проти України, президент Ради міністрів Джорджія Мелоні очолить відеоконференцію глав держав і урядів G7, першу під час головування Італії», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що за результатами саміту буде прийнято спільну декларацію.

Як повідомлялося, головуюча цього року у «Групі семи» Італія планує скликати перший саміт 24 лютого, тобто на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

До слова, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. 

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Теги: Володимир Зеленський саміт Велика сімка президент війна

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