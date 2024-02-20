До Києва прибув кандидат на пост генсека Ради Європи Ален Берсе

У центрі уваги цього візиту – роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії

Сьогодні, 20 лютого, до Києва із робочим візитом прибув кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе. Він також є колишнім президентом Швейцарії. Про це повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні.

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«Колишній президент Швейцарії та кандидат на пост генерального секретаря Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва», – йдеться у повідомленні.

У посольстві уточнили, що в центрі уваги цього візиту – роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та «у забезпеченні відповідальності та справедливості».

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Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період з 2025 до 2028 року. Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континент

Також президент України Володимир Зеленський 15 січня відвідав із робочим візитом до Швейцарії, провів зустріч із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд.

Як повідомлялося, Швейцарія очікує, що цього року до неї з проханням про притулок звернуться 30 тис. осіб, тобто приблизно стільки ж, скільки й у 2023 році.

До слова, Швейцарія вирішила надати додаткову допомогу Україні на зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків (приблизно 13,66 мільйона доларів США). Таким чином, загальний обсяг підтримки взимку складе приблизно 26 млн швейцарських франків (понад 30 млн доларів). Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.