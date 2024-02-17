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США передали Україні пакет допомоги для фіксації злочинів РФ: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
США передали Україні пакет допомоги для фіксації злочинів РФ: деталі
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував США за всеосяжну допомогу Україні
фото: пресслужба МВС України

Передана технічна допомога буде відправлена насамперед до прифронтових регіонів, які щодня перебувають під ворожим вогнем

США надали новий комплект технічної підтримки слідчим підрозділам України, який включав у себе автомобілі, безпілотники та лабораторії для аналізу ДНК. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

У церемонії передачі пакету допомоги брали участь міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та посол США в Україні Бріджит Брінк. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США передали органам системи МВС допомоги більш ніж на 287 млн доларів.

Міністр відзначив, що використання переданої техніки дозволить якісно та швидко фіксувати всі злочини Росії. Наприклад, лабораторії швидкісної установки ДНК-профілю людини ANDE 6C дозволяють встановити ДНК-профіль за півтори години.

«Працівники поліції пройшли відповідне навчання з підготовки фахівців-криміналістів для роботи з такими швидкісними лабораторіями зі встановлення ДНК-профілю. Вже є результативні кейси щодо встановлення осіб, які загинули внаслідок ракетних ударів РФ по наших містах», – заявив Клименко.

Зазначається, що передана технічна допомога буде відправлена насамперед до прифронтових регіонів, які щодня перебувають під ворожим вогнем.

Раніше президент США Джо Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули, не ухваливши допомогу Україні. 

Восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні.  

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.

Теги: США фінансування Україна президент поліція Сенат США Ігор Клименко

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