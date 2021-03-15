Карантин в Одесі: 11 груп в дитсадках закрили через епідемічну ситуацію

В Одесі наразі спостерігається висока захворюваність на коронавірусні та інші гострореспіраторні вірусні інфекції

Учні 5-11 класів одеських шкіл перейшли на дистанційну форму навчання

Станом на 15 березня через коронавірус та інші ГРВІ в дитсадках Одеси на карантин закрили 11 груп.

Про це повідомляє Depo.Одеса.

Про епідемічну ситуацію в навчально-виховних закладах Одеси розповіла на апаратній нараді заступниця директорки департаменту освіти Одеської міськради Ірина Столбова. З її слів, в шкільних та дошкільних структурах в Одесі наразі спостерігається висока захворюваність на коронавірусні та інші гострореспіраторні вірусні інфекції. У зв'язку з цим відсьогодні учні 5-11 класів одеських шкіл перейшли на дистанційну форму навчання. Учні ж 1-4 класів навчаються очно.

Нагадаємо, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 407 мешканців Одеської області. З них 9 дітей та 5 медпрацівників.

Усього станом на 15 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 92 тисяч 264 мешканців регіону. З них 4 тисячі 396 дітей та 3 тисячі 77 медпрацівників. Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 100 людей. 1 тисяча 535 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.