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    Ще одна європейська країна почала вакцинацію від Covid-19

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    <p>Перші дози вакцини отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус</p> - Ще одна європейська країна почала вакцинацію від Covid-19

    Перші дози вакцини отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус

    Країна з населенням 2 млн отримала 4,5 тис. доз вакцин від Pfizer

    У Північній Македонії 17 лютого почався процес вакцинації від коронавірусу.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Країна з населенням 2 млн отримала 4,5 тис. доз вакцин від Pfizer. Її привезли із Сербії. Ці дози отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус.

    Кампанія масової вакцинації стартує в Північній Македонії не раніше кінця лютого, коли в країну доставлять китайську вакцину від Sinopharm.

    Також влада розраховує на поставки AstraZeneca в березні в рамках механізму Covax.

    Раніше у МОЗ України обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

    Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

    Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

    До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

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    Теги: медицина лікар щеплення вакцинація коронавірус
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