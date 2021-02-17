Ще одна європейська країна почала вакцинацію від Covid-19
Перші дози вакцини отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус
Країна з населенням 2 млн отримала 4,5 тис. доз вакцин від Pfizer
У Північній Македонії 17 лютого почався процес вакцинації від коронавірусу.
Про це повідомляє The Guardian.
Країна з населенням 2 млн отримала 4,5 тис. доз вакцин від Pfizer. Її привезли із Сербії. Ці дози отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус.
Кампанія масової вакцинації стартує в Північній Македонії не раніше кінця лютого, коли в країну доставлять китайську вакцину від Sinopharm.
Також влада розраховує на поставки AstraZeneca в березні в рамках механізму Covax.
Раніше у МОЗ України обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.
Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.
Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.
До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.